Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко потрапила в ту ж пастку, що і Злата Огнєвіч.

На своїй сторінці в Instagram зірка "Євробачення" Руслана Лижичко повідомила, що потрапила в дуже неприємну ситуацію.

Руслана зізналася, що довго вагалася, чи писати про це зараз, але вирішила, що не хоче зустрічати Різдво з цим тягарем.

"Дорогі друзі! В переддень Різдва хочеться допомагати тим, хто найбільше цього потребує. Але іноді ти сам потрапляєш в пастку там, де навіть не очікуєш. Організатор, що переконав нас провести три великих концерти в театрах Києва, Одеси та Львова, отримавши від нас попередню згоду і навіть не підписавши з нами жодного договору, … зник", – заявила Руслана Лижичко.

Руслана пояснила, що наразі проведення цих концертів під питанням. За словами співачки, у схожій ситуації опинився музикант Тарас Чубай, а з грошима від концертів інших зірок, зокрема Злати Огнєвіч та гурту СКАЙ, організатор просто зник, і його місцезнаходження не відоме.

"Я зі свого боку зроблю все, щоби ви - всі ті, хто довірився нам і чекав на ці зустрічі, не залишилися ошуканими, а отримали те, за що заплатили і на що розраховували", – наголосила Руслана Лижичко.

Команда артистки вже третій день працює над всіма можливими варіантами.

"Ми ні в якому разі не залишимо вас наодинці у цій ситуації! Я впевнена, що разом ми обов’язково знайдемо і узгодимо рішення, яке дозволить нам зберегти вас, а вам не розчаруватися в нас і зберегти взаємну любов та довіру!", – додала Руслана Лижичко.

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Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок з передової.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.