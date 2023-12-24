Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко попала в ту же ловушку, что и Злата Огневич.

На своей странице в Instagram звезда "Евровидение" Руслана Лыжичко сообщила, что попала в очень неприятную ситуацию.

Руслана призналась, что долго колебалась, писать ли об этом сейчас, но решила, что не хочет встречать Рождество с этим бременем.

"Дорогие друзья! В канун Рождества хочется помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. Но иногда ты сам попадаешь в ловушку там, где даже не ждешь. Организатор, убедивший нас провести три больших концерта в театрах Киева, Одессы и Львова, получив от нас предварительное согласие и даже не подписав с нами ни одного договора, исчез…, – заявила Руслана Лыжичко.

Руслана пояснила, что сейчас проведение этих концертов под вопросом. По словам певицы, в похожей ситуации оказался музыкант Тарас Чубай, а с деньгами от концертов других звезд, в частности, Златы Огневич и группы СКАЙ, организатор просто исчез, и его местонахождение не известно.

"Я со своей стороны сделаю все, чтобы вы - все доверившиеся нам и ожидавшие эти встречи не остались обманутыми, а получили то, за что заплатили и на что рассчитывали", – подчеркнула Руслана Лыжичко.

Команда артистки уже третий день работает над всеми возможными вариантами.

"Мы ни в коем случае не оставим вас наедине в этой ситуации! Я уверена, что вместе мы обязательно найдем и согласуем решение, которое позволит нам сохранить вас, а вам не разочароваться в нас и сохранить взаимную любовь и доверие!", – добавила Руслана Лыжичко.

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