На своїй сторінці в Instgram Melovin розмістив відеозвернення до шанувальників, у якому вперше розповів про свою хворобу.

Melovin заявив, що багато хто вже здогадувався про те, що в нього проблеми, тому вирішив відверто сам про все розповісти.

"Я Меловін. Мені 26 років. Я хочу тобі щось сказати. Я маю невиліковну хворобу, від якої потерпає людство. І я хочу поговорити про це, аби з сьогоднішнього дня ти дбав про себе і не дав хворобі шансів на її розвиток. У своїх сторіз я розкажу все «от і до». Пройдемо цей шлях разом. В ім‘я нас усіх", — написав Melovin під відеозверненням.

Melovin за останній час сильно схуд, і хоч шанувальники писали йому, що погарнішав, але направді причина цього дуже неприємна.

У сторіс Melovin вирішив детально та по порядку розповісти, як дізнався про свою хворобу. Співак показав результати своїх аналізів, які виявилися не в нормі, та діагноз — стеатогепатит.

Шанувальники в коментарях підтримали артиста:

"Тримайся, ми поруч❤️живи на повну, будь щасливим у миті...❤️скажу чесно, дуже прикро і боляче чути, що ти хворий, але, на жаль, життя таке не передбачуване. Дякую, що ділишся, це так цінно";

"Не можу сказати, що це стало для мене новиною. Але хотілося вірити, що я помиляюся. Виходить, що ні. Важко це усвідомлювати. Але я впевнена, що все буде добре. Ти сильний, ти обов'язково впораєшся".

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