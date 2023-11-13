На своей странице в Instgram Melovin разместил видеообращение к поклонникам, в котором впервые рассказал о своей болезни.

Melovin заявил, что многие уже догадывались о том, что у него проблемы, поэтому решил откровенно сам обо всем рассказать.

"Я Меловин. Мне 26 лет. Я хочу тебе что-то сказать. У меня неизлечимая болезнь, от которой страдает человечество. И я хочу поговорить об этом, чтобы с сегодняшнего дня ты заботился о себе и не дал болезни шансов на ее развитие. я расскажу все «от и до». Пройдем этот путь вместе. Во имя нас всех", - написал Melovin под видеообращением.

Melovin за последнее время сильно похудел, и хотя поклонники писали ему, что похорошел, но на самом деле причина этого очень неприятна.

В сторис Melovin решил подробно и по порядку рассказать, как узнал о своей болезни. Певец показал результаты своих анализов, которые оказались не в норме, и диагноз – стеатогепатит.

Поклонники в комментариях поддержали артиста:

"Держись, мы рядом❤️живи на полную, будь счастлив в мгновении...❤️скажу честно, очень досадно и больно слышать, что ты болен, но, к сожалению, жизнь такая не предсказуемая. Спасибо, что делишься, это так ценно";

"Не могу сказать, что это стало для меня новостью. Но хотелось верить, что я ошибаюсь. Выходит, что нет. Трудно это осознавать. Но я уверена, что все будет хорошо. Ты сильный, ты обязательно справишься".

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