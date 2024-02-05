Новый скандал кипит вокруг Нацотбора на Евровидение-2024, который закончился победой Alyona Alyona и Jerry Heil.

В Нацотборе на "Евровидение-2024" зрители решили, что право представлять Украину в Мальме на конкурсе Евровидение-2024 должны получить Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Отметим, что Jerry Heil уже пыталась попасть на Евровидение, но не имела успеха.

В состав Нацотбора «Евровидения-2024» в жюри входили актер и певец Андрей Данилко, певица и победительница "Евровидения 2016" Джамала и солист группы "Без ограничений" Сергей Танчинец. От них Alyona Alyona и Jerry Heil получили 10 баллов.

От зрителей Alyona Alyona и Jerry Heil получили 11 баллов, что позволило им победить в Нацотборе на «Евровидении-2024» с отрывом.

"Верьте в Бога. Верьте в свои силы. Верьте в то, что если есть цель, нет ни эго, нет тех, кто в вас не верит. Верьте в себя. Спасибо всем, кто поверил в эту песню, потому что она об объединении. Я благодарю всех, что мы все объединились", - прокомментировала Jerry Heil их из Alyona Alyona победу.

Отметим, что во время трансляции финала Национального отбора на "Евровидение 2024" произошел масштабный сбой в приложении "Дия", где проходило голосование за песню, представляющую Украину на песенном конкурсе в Швеции. На фоне этого скандала одна из участниц Нацотбора SKYLERR даже сняла свою кандидатуру.

«… Все, что происходит сейчас – это уже не о вышесказанном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту", – объясняла SKYLERR свою позицию.

Еще один скандал начался уже после того, как были названы победители Нацотбора «Евровидение-2024». Выяснилось, что многие не согласны с победой Alyona Alyona и Jerry Heil. Некоторые зрители в комментариях в соцсетях выражают уверенность, что от Украины на «Евровидение-2024» должна была ехать группа «Циферблат».

«Вперед к провалу»,

«Результаты никакие. Лучше бы циферблат. Лучше бы Пес Патрон, чем песня о маме Терезе от Украины»,

«Циферблат реальный победитель»,

«Честно: выступление скучно смотреть, бэк-вокал в начале перекрыл Jerry и между девушками вообще нет взаимодействия, надеюсь, что выступление на Евровидении подготовлюсь лучше по звуку, костюмам и визуалу»,

«Циферблат победители, а не эти двое. Стыдно даже, кто едет. Все, что можно сказать – пиар сработал. Так как их крутили никого так не крутили из всех дыр. Само выступление не гармонично, между ними нет дуэта, а этому нужно иметь талант»,

«Разочарование. Провал гарантирован. Как их вытащили?»,

«Я очень разочарована выбором украинцев. Очень непрофессионально девушки пели. Мой лидер Меловин, Циферблат. Жаль…» .

Другие же, наоборот, радуются победе Alyona Alyona и Jerry Heil и считают, что они будут достойно представлять Украину на "Евровидении-2024".

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