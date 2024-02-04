Напередодні відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2024, але через збій у застосунку "Дія" результати голосування оголосили 4 лютого.

Цьогоріч фінал Нацвідбору на Євробачення показували в записі, адже команда вирішила не проводити прямий етер через потенційну ракетну небезпеку.

За право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2024, який відбудеться у шведському місті Мальме, змагалися одинадцять фіналістів: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY та NAHABA.

Представника України на Євробаченні визначають за результатами голосування журі (Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець) та глядачів - 50/50%.

Цьогоріч українці вже вдруге обирали свого фаворита в застосунку "Дія". Але через збій у роботі "Дії" оголошення результатів перенесли на 4 лютого.

Не обійшлося й без скандалів. Співачка SKYLERR намагалася зняти свою кандидатуру, заявивши, що через збій у застосунку "Дія" голоси могли зарахуватися некоректно, та назвала Нацвідбір "піар-перегонами". Але "Суспільне мовлення" відмовилося знімати її кандидатуру, адже на цьому етапі це не передбачено правилами.

Усього в "Дії" в голосуванні за представника України на Євробаченні-2024 взяли участь понад 1,16 млн українців.

За результатами голосування журі, найвищий бал отримав гурт Ziferblat. Але фаворитом глядачів з величезним відривом стали Alyona Alyona та Jerry Heil. За них проголосували 62% українців.

Отже, переможцем Національного відбору стали Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Нагадаємо, за результатами жеребкування, представник від України виступить у першій частині першого півфіналу Євробачення-2024 7 травня.

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