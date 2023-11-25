На своїй сторінці в Instagram зірка "Євробачення" Руслана Лижичко поділилася, що в ніч на 25 листопада, коли українці цьогоріч вшановують памʼять жертв Голодомору, вибухи гриміли біля її будинку в Києві.

"Голодомор в Україні - це один з найбільших злочинів проти людяності за всю історію існування людства. Цей катівний нелюдський злочин, скоєний безжальним і бездушним радянським режимом, був демонстрацією «знищення тої України, що здатна нагодувати дарами своєї землі весь світ»", – пише Руслана Лижичко.

Руслана наголосила, що коли відбувалась чергова повітряна атака на Київ, біля її будинку не змовкали вибухи, і весь цей час її не покидала одна думка: колись все це зло обернеться проти тих, хто його продукує, і вони рано чи пізно заплатять за все.

"Велику і повну ціну. Все до останньої гіркої сльози, зламаної долі, забраного життя, втраченої надії, закатованої віри, покаліченої землі", – переконана Руслана Лижичко.

Співачка додала, що весь жах і злочин Голодомору ми не в стані усвідомити, але ми не можемо і не маємо залишити його безкарним.

"Ні ми! Ні наші нащадки! Тому рано чи пізно «воно» - рф…ссср… московія… скільки би не було імен у цього серійного вбивці і ката, і як би воно себе ще не називало - «воно» за все заплатить сповна… за кожну замордовану… закатовану… страчену… і згублену українську душу… За кожну…", – наголосила Руслана Лижичко.

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