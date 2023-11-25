На своей странице в Instagram звезда "Евровидение" Руслана Лыжичко поделилась, что в ночь на 25 ноября, когда украинцы в этом году чтят память жертв Голодомора, взрывы гремели у ее дома в Киеве.

"Голодомор в Украине – это одно из величайших преступлений против человечности за всю историю существования человечества. Это пыточное бесчеловечное преступление, совершенное безжалостным и бездушным советским режимом, было демонстрацией «уничтожения той Украины, которая способна накормить дарами своей земли весь мир»", – пишет Руслана Лыжичко.

Руслана подчеркнула, что когда происходила очередная воздушная атака на Киев, возле ее дома не умолкали взрывы, и все это время ее не покидала одна мысль: когда-то все это зло обернется против тех, кто его продуцирует, и они рано или поздно заплатят за все.

"Большую и полную цену. Все до последней горькой слезы, сломанной судьбы, унесенной жизни, утраченной надежды, замученной веры, искалеченной земли", – убеждена Руслана Лыжичко.

Певица добавила, что весь ужас и преступление Голодомора мы не в состоянии осознать, но мы не можем и не должны оставить его безнаказанным.

"Ни мы! Ни наши потомки! Поэтому рано или поздно «оно» - рф…ссср… московия… сколько бы ни было имен у этого серийного убийцы и палача, и как бы оно себя еще ни называло – «оно» за все заплатит сполна… за каждую замученную… казненную … и загубленную украинскую душу… За каждую…", – подчеркнула Руслана Лыжичко.

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