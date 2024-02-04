Накануне состоялся финал Национального отбора на Евровидение 2024, но из-за сбоя в приложении "Дія" результаты голосования объявили 4 февраля.

В этом году финал Нацотбора на Евровидение показывали в записи, ведь команда решила не проводить прямой эфир из-за потенциальной ракетной опасности.

За право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2024, который состоится в шведском городе Мальме, соревновались одиннадцать финалистов: YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, Alyona Alyona & Jerry Heil, MELOVIN, SKYLERR, Ziferblat, YAGODY и NAHABA.

Представителя Украины на Евровидении определяют по результатам голосования жюри (Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец) и зрителей – 50/50%.

В этом году украинцы уже во второй раз выбирали своего фаворита в приложении "Дія". Но из-за сбоя в работе "Дії" объявление результатов перенесли на 4 февраля.

Не обошлось и без скандалов. Певица SKYLERR пыталась снять свою кандидатуру, заявив, что из-за сбоя в приложении "Дія" голоса могли засчитаться некорректно, и назвала Нацотбор "пиар-гонкой". Но "Суспільне мовлення" отказалось снимать ее кандидатуру, ведь на этом этапе это не предусмотрено правилами.

Всего в "Дії" в голосовании за представителя Украины на Евровидении-2024 года приняли участие более 1,16 млн украинцев.

По результатам голосования жюри, самый высокий балл получила группа Ziferblat. Но фаворитом зрителей с большим отрывом стали Alyona Alyona и Jerry Heil. За них проголосовали 62% украинцев.

Итак, победителем Национального отбора стали Alyona Alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Напомним, по результатам жеребьевки, представитель от Украины выступит в первой части первого полуфинала Евровидени-2024 7 мая.

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