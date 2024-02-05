Оля Полякова, Леся Нікітюк, Катерина Кухар та інші прокоментували Нацвідбір на «Євробачення-2024», перемогу в якому отримали Alyona Alyona і Jerry Heil.

Alyona Alyona і Jerry Heil їдуть на «Євробачення-2024» з піснею «Teresa & Maria», пише Politeka.net.

Переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Пісня «Teresa & Maria» Аlyona Аlyona та Jerry Heil набрала 21 бал - 10 балів від суддів та 11 балів - від глядачів.

«Більше 720 тисяч голосів за нас! Це вражаюче! Ми розгубили всі слова від емоцій вдячності! Як ми і сказали в ефірі, українська музика вже є частиною європейської культури! Наша задача — зробити так, щоб українська пісня звучала! Постійно звучала!...», - прокоментували Аlyona Аlyona і Jerry Heil перемогу на Нацвідборі на Євробачення-2024.

Аlyona Аlyona і Jerry Heil.

Перемогу Аlyona Аlyona і Jerry Heil вже прокоментували деякі зірки.

«Я їду в Мальме. Вітаю», - зазначила Леся Нікітюк.

«Дівчатааа….», - відреагувала Катерина Кухар, додавши до коментаря сердечки і аплодисменти.

«Круто! Вітаю! Удачі», - підтримала Аlyona Аlyona і Jerry Heil Оля Полякова.

Перемозі Аlyona Аlyona і Jerry Heil зраділа і зірка Жіночого кварталу» Ірина Сопонару: «Ура! Вітаю, дівчата».

Аlyona Аlyona і Jerry Heil.

Думки ж інших українців розділилися. Виявилося, що, не дивлячись на результати голосування, багато глядачів Нацвідбору на Євробачення-2024 не задоволені вибором пісні.

«Дівчата опозорились. У вас величезна аудиторія тут і за кордоном, нахіба було йти і перегородити собою дорогу багатьом крутим виконавцям. Навіть дивитися те євро більше не буду, бо це просто треш»,

«720 тисяч людей не помітили, як Джері не витягнула майже жодної ноти зі своєї пісні… Сумно»,

«Позор для країни, коли безголосі діви Терези будуть представляти мою країну…»,

«Так українці ще ніколи не позорились…», - пишуть деякі користувачі соцмереж.

Інші ж навпаки переконані, що Аlyona Аlyona і гідно представлять Україну на «Євробаченні-2024».

«Без сумнівів, в Швеції буде земля тремтіти»,

«Вау! Ви гідні цього»,

«Найкращі».

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