Оля Полякова, Леся Никитюк, Екатерина Кухар и другие прокомментировали Нацотбор на «Евровидение-2024», победу в котором одержали Alyona Alyona и Jerry Heil.

Alyona Alyona и Jerry Heil едут на "Евровидение-2024" с песней "Teresa & Maria", пишет Politeka.net.

Победителя Нацотбора на Евровидение-2024 определили по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Песня «Teresa & Maria» Аlyona Аlyona и Jerry Heil набрала 21 балла – 10 баллов от судей и 11 баллов – от зрителей.

«Более 720 тысяч голосов за нас! Это поразительно! Мы растеряли все слова от эмоций благодарности! Как мы и сказали в эфире, украинская музыка уже часть европейской культуры! Наша задача сделать так, чтобы украинская песня звучала! Постоянно звучала!...», – прокомментировали Аlyona Аlyona и Jerry Heil победу на Нацотборе на Евровидение-2024.

Аlyona Аlyona и Jerry Heil.

Победу Аlyona Аlyona и Jerry Heil уже прокомментировали звезды.

«Я уезжаю в Мальме. Поздравляю», - отметила Леся Никитюк.

«Девочки…», - отреагировала Екатерина Кухар, добавив к комментарию сердечки и аплодисменты.

«Круто! Поздравляю! Удачи», – поддержала Аlyona Аlyona и Jerry Heil Оля Полякова.

Победе Аlyona Аlyona и Jerry Heil обрадовалась и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару: «Ура! Поздравляю, девушки».

Аlyona Аlyona и Jerry Heil.

Мнения других украинцев разделились. Оказалось, что, несмотря на результаты голосования, многие зрители Нацотбора на Евровидение-2024 недовольны выбором песни.

«Девочки опозорились. У вас огромная аудитория здесь и за границей, зачем было идти, и преградить собой дорогу многим крутым исполнителям. Даже смотреть то евро больше не буду, потому что это просто трэш»,

«720 тысяч человек не заметили, как Джерри не вытянула почти ни одной ноты из своей песни… Грустно»,

«Ганьба для страны, когда безголосые девы Терезы будут представлять мою страну…»,

«Так украинцы еще никогда не позорились…» , – пишут некоторые пользователи соцсетей.

Другие же наоборот убеждены, что Аlyona Аlyona и Jerry Heil достойно представят Украину на «Евровидении-2024».

«Без сомнений, в Швеции будет земля дрожать»,

«Вау! Вы достойны этого»,

"Самые лучшие" .

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