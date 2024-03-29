Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, к сожалению, могут и не занять первое место на Евровидении-2024, как на это надеялись ранее.

Еще недавно Alyona Alyona и Jerry Heil, по прогнозам букмекеров, были фаворитами на «Евровидении-2024».

При этом второе место предсказывали Италии, а третье – Великобритании.

Однако теперь ситуация изменилась – Alyona Alyona и Jerry Heil начали терять шансы на победу на «Евровидении-2024».

Так, согласно новому мнению букмекеров, Alyona Alyona и Jerry Heil могут занять третье место в финале «Евровидения-2024».

На первом месте теперь видят Хорватию, а на втором – Италию. Отметим, что Хорватию на Евровидение-2024 представит группа Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim", а Италию певица Angelina Mango с треком "La noia".

Полуфиналы "Евровидения-2024" состоятся 7 и 9 мая. Гранд-финал Евровидения-2024 будет проведен на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая.

«7 мая голосуйте за номер 5 в первом полуфинале Евровидения 2024!», - сообщили Alyona Alyona и Jerry Heil о дате их выступления в полуфинале.

Отметим, что в адрес Alyona Alyona и Jerry Heil звучит много слов поддержки со стороны слушателей из других стран.

«…Jerry, твоя музыка так хороша, я слушаю ее каждый день, когда путешествую, и лучшая песня, которую я люблю слушать, это песня Teresa & Maria. Jerry, я обещаю тебе, что ты выиграешь этот конкурс, это будет невероятно. Продолжайте работать над созданием новых песен. Всем украинцам, будьте в безопасности, и Украина будет в наших сердцах. Слава Украине",

«Я обязательно проголосую за вас! Поддержка на всем пути из Соединенных Штатов!»,

«Мне интересен перформанс, потому что Украина известна прекрасными постановками», – говорят поклонники Alyona Alyona и Jerry Heil за рубежом.

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