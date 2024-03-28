Навколо «Євробачення-2024», фінал якого в цьому році відбудеться 11 травня в Мальме, раптово виник новий скандал.

Готуючись до фіналу «Євробачення-2024», в Україні обирають склад Національного журі, пише Politeka.net.

Зробити це вирішено за допомогою опитування в «Дія».

«Кожен українець може обрати кандидата на суддівське крісло в національному журі. Саме члени журі вирішуватимуть, скільки балів віддати від України артистам з інших країн у фіналі пісенного конкурсу в Мальме», - йдеться у повідомленні «Дія».

П’ять кандидатів з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу національного журі «Євробачення-2024». Опитування триватиме до 1 квітня, а кандидатів всього десять.

Це FIЇNKA, Олексій Бондаренко, Олександр Варениця, Ірина Горова, Олена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Костянтин Томільченко, Олена Тополя (Alyosha), Євген Тріплов.

Однак, як виявилося, далеко не всі українці від захваті від нового опитування і взагалі від «Євробачення-2024». Цього разу скандал оминув alyona alyona та Jerry Heil, але під удар потрапили деякі кандидати.

«Щось дивний вибір. Два хореографи, блогер, колишня потапа, 2 журналісти, співачка з трьома піснями і Альоша, яка 100 років тому брала участь…»,

«Для чого тут колишня Потапа»,

«Дія, ви колись чули про таке поняття, як емпатія? Якщо так, то ви її абсолютно не маєте. Тривога, ракети, руйнування, а ви питаєте про якесь кляте Євробачення? Ви на приколі?»,

«Вважають народ плебеями котрим тільки «хліба і видовищ» треба. А ні! Воно вже так не працює. Звісно ж є плебеї, але я все ж таки сподіваюсь що не переважна більшість»,

«Яке Євробачення, кому воно потрібно?»,

«Війна в країні, ви що!»,

«Ну навіщо ці голосування»,

«Чи це найважливіші питання, які залишилися у воюючій країні зараз?», - пишуть українці у телеграм-каналі «Дія» стосовно опитування за склад Національного журі на «Євробачення-2024».

Нагадаємо, переможницями національного відбору на «Євробачення-2024» стали alyona alyona та Jerry Heil.

Дует представить Україну на конкурсі «Євробаченні-2024» з піснею Teresa & Maria.

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