Вокруг "Евровидения-2024", финал которого в этом году состоится 11 мая в Мальме, внезапно возник новый скандал.

Готовясь к финалу "Евровидения-2024", в Украине выбирают состав Национального жюри, пишет Politeka.net.

Сделать это решено с помощью опроса в "Дія".

"Каждый украинец может выбрать кандидата на судейское кресло в национальном жюри. Именно члены жюри будут решать, сколько баллов отдать от Украины артистам из других стран в финале песенного конкурса в Мальме», - говорится в сообщении «Дія» .

Пять кандидатов с самым большим количеством голосов войдут в состав национального жюри «Евровидение-2024». Опрос продлится до 1 апреля, а кандидатов всего десять.

Это FIЇNKA, Алексей Бондаренко, Александр Вареница, Ирина Горовая, Елена Коляденко, Макс Нагорняк, Анна Свиридова, Константин Томильченко, Елена Тополя (Alyosha), Евгений Триплов.

Однако, как оказалось, далеко не все украинцы в восторге от нового опроса и вообще от «Евровидения-2024». В этот раз скандал обошел alyona alyona и Jerry Heil, но под удар попали некоторые кандидаты.

«Что-то странный выбор. Два хореографа, блоггер, бывшая потапа, 2 журналиста, певица с тремя песнями и Алеша, которая 100 лет назад принимала участие… »,

«Для чего здесь бывшая Потапа»,

«Дія, вы когда-нибудь слышали о таком понятии, как эмпатия? Если да, то вы ее совершенно нет. Тревога, ракеты, разрушения, а вы спрашиваете о каком-то проклятом Евровидении? Вы на приколе?»,

«Считают народ плебеями, которым только «хлеба и зрелищ» надо. А нет! Оно уже так не работает. Конечно же есть плебеи, но я все же надеюсь, что не подавляющее большинство»,

«Какое Евровидение, кому оно нужно?»,

«Война в стране, вы что!»,

«Ну зачем эти голосования»,

«Это важнейшие вопросы, которые остались в воюющей стране сейчас?» , - пишут украинцы в телеграмм-канале "Дія" относительно опроса за состав Национального жюри на "Евровидение-2024".

Напомним, победительницами национального отбора на Евровидение-2024 стали alyona alyona и Jerry Heil.

Дуэт представит Украину на конкурсе "Евровидение-2024" с песней Teresa & Maria.

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