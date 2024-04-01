Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil продолжают терять не только свои шансы на победу в Евровидении-2024, но и вообще лидерские позиции.

Так, стало известно, что Alyona Alyona и Jerry Heil, представляющие в этом году Украину на «Евровидении-2024» больше не в тройке лидеров.

Букмекеры обновили свои прогнозы о победителе «Евровидения-2024» и оказалось, что Alyona Alyona и Jerry Heil оставили тройку лучших.

Лидером букмекеров до сих пор остается Хорватия. От этой страны От страны в Мальмё на «Евровидение-2024» поедет 28-летний певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim.

На второй строчке, по прогнозам букмекеров, оказалась Швейцария. Ее на "Евровидении-2024" представит исполнитель Nemo с песней The Code.

Alyona Alyona и Jerry Heil с первой строчки опустились на третью, но теперь эту позицию занимает Италия. Страну будет представлять победительница фестиваля в Сан-Ремо певица Анджелина Манго с песней La noia.

А вот Alyona Alyona и Jerry Heil теперь оказались на четвертом месте.

Также находятся в десятке лидеров Нидерланды, Бельгия, Франция, Греция, Израиль и Швеция.

Тем временем Alyona Alyona и Jerry Heil улетели в Мадрид.

"Выступаем с песней "Teresa & Maria" на нашей первой евровечеринке в Мадриде", - рассказали Alyona Alyona и Jerry Heil.

Еврофаны очень поддерживают украинских певиц:

«Очень приятно встретить вас сегодня на RedCarpet!»,

"Вы лучшие",

«Очень интересно уже дождаться Евровидения и его результатов»,

«Вы самый ценный дуэт за всю историю».

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