І вже 11 травня Alyona Alyona та Jerry Heil змагатимуться за перемогу на «Євробачення-2024» з артистами з інших країн.

«Дякую за підтримку України. Велике дякую", - сказали після свого виступу в півфіналі Alyona Alyona & Jerry Heil.

Однак напередодні виступу Alyona Alyona довелося реагувати на нову порцію критики, яка знову почала звучати після її падіння на сцені. Нагадаємо, співачка впала на «Євробаченні-2024» під час генеральної репетиції першого півфіналу.

Цей інцидент Alyona Alyona пояснила тим, що її кольчуга після репетицій стала довшою ніж була. І цього вона не очікувала.

«Один зламаний ніготь, подряпане коліно й трохи порваний костюм – ще нічого не означає. Я встала й пішла зачитувати реп. Будь-яка українська жінка так і зробила б. Я встану і піду зачитаю ще краще, бо я вже маю досвід, як впасти і встати», - відповіла Alyona Alyona критикам.

Зазначимо, що кольчуга, у якій Alyona Alyona з’явилася на сцені «Євробачення-2024» важить три кілограми. Для її виготовлення використано близько 10 тисяч сталевих кілець, а на її створення пішло 12 робочих днів.

Тим часом виступ Alyona Alyona & Jerry Heil продовжують жваво обговорювати в соцмережах.

Зокрема, глядачі «Євробачення» зауважили, що після виступу Alyona Alyona & Jerry Heil в півфіналі «хейтери вже встигли перевзутися».

«Вони усі побігли коментувати, як Альона спіткнулась», - зазначив один з коментаторів на адресу критиків Alyona Alyona & Jerry Heil.

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