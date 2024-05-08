И уже 11 мая Alyona Alyona и Jerry Heil сразятся за победу на «Евровидении-2024» с артистами из других стран.

«Спасибо за поддержку Украины. Большое спасибо", - сказали после своего выступления в полуфинале Alyona Alyona & Jerry Heil.

Однако в преддверии выступления Alyona Alyona пришлось реагировать на новую порцию критики, которая снова начала звучать после ее падения на сцене. Напомним, певица упала на Евровидении-2024 во время генеральной репетиции первого полуфинала.

Этот инцидент Alyona Alyona объяснила тем, что ее кольчуга после репетиций стала длиннее, чем была. И этого она не ожидала.

«Один сломанный ноготь, поцарапанное колено и немного порванный костюм – еще ничего не значит. Я встала и пошла зачитывать рэп. Любая украинская женщина бы так и сделала. Я встану и пойду зачитаю еще лучше, потому что у меня уже есть опыт, как упасть и встать», - ответила Alyona Alyona критикам.

Отметим, что кольчуга, в которой Alyona Alyona появилась на сцене «Евровидения-2024», весит три килограмма. Для ее изготовления использовано около 10 тысяч стальных колец, а на ее создание ушло 12 рабочих дней.

Между тем, выступление Alyona Alyona & Jerry Heil продолжают живо обсуждать в соцсетях.

В частности, зрители «Евровидения» отметили, что после выступления Alyona Alyona & Jerry Heil в полуфинале «хейтеры уже успели переобуться».

"Они все побежали комментировать, как Алена споткнулась", - отметил один из комментаторов в адрес критиков Alyona Alyona & Jerry Heil.

Последние новости Украины:

У Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" новый соперник: "Это победитель".

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 сделал заявление.

Положение Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" ухудшилось: подробности.