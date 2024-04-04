Зпершу Alyona Alyona і Jerry Heil очолили рейтингову таблицю букмекерів на "Євробаченні-2024", яке відбудеться у травні у шведському місті Мальме.

Однак потім ситуація почала стрімко змінюватись. В решті решт Alyona Alyona і Jerry Heil опинилися на п’ятій сходинці. Новим фаворитом став співак зі Швейцарії Nemo з треком The Code.

Втім Alyona Alyona і Jerry Heil не втрачають шанси знову опинитися серед лідерів. Згідно з оновленим прогнозом букмекерів, співачки піднялися на четверту сходинку.

Фаворитом залишається Nemo, на другому місці Хорватія, а на третьому – Італія. Втім, розрив між першою та четвертою позицією достатньо суттєва. Ймовірність перемоги Nemo станом на 4 квітня – 20%. В Alyona Alyona і Jerry Heil – 9%. Хорватія має 15%, а Італія – 12%.

Зазначимо, що Alyona Alyona і Jerry Heil вже зустрілися з Nemo в Мадриді, який може стати переможцем «Євробачення-2024».

«Він записав неймовірний кавер на «Teresa & Maria», - розповіли співачки, опублікувавши також кадри зустрічі.

Nemo у свою чергу зазначив, що йому було дуже приємно познайомитись з Alyona Alyona і Jerry Heil.

«Так приємно бачити підтримку і співпрацю, а не суперництво»,

«Які у нього високі ноти класні! І так легко наче їх бере», - коментують єврофани кавер на «Teresa & Maria» від Nemo.

Нагадаємо, відкриття Євробачення-2024 відбудеться 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня. Фінал Євробачення-2024 пройде 11 травня.

Останні новини України:

Продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2024" зробив заяву.

Становище Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні-2024" погіршилося: подробиці.

Alyona Alyona і Jerry Heil потрапили у новий скандал.