Зпершу Alyona Alyona і Jerry Heil очолили рейтингову таблицю букмекерів на "Євробаченні-2024", яке відбудеться у травні у шведському місті Мальме.
Однак потім ситуація почала стрімко змінюватись. В решті решт Alyona Alyona і Jerry Heil опинилися на п’ятій сходинці. Новим фаворитом став співак зі Швейцарії Nemo з треком The Code.
Втім Alyona Alyona і Jerry Heil не втрачають шанси знову опинитися серед лідерів. Згідно з оновленим прогнозом букмекерів, співачки піднялися на четверту сходинку.
Фаворитом залишається Nemo, на другому місці Хорватія, а на третьому – Італія. Втім, розрив між першою та четвертою позицією достатньо суттєва. Ймовірність перемоги Nemo станом на 4 квітня – 20%. В Alyona Alyona і Jerry Heil – 9%. Хорватія має 15%, а Італія – 12%.
Зазначимо, що Alyona Alyona і Jerry Heil вже зустрілися з Nemo в Мадриді, який може стати переможцем «Євробачення-2024».
«Він записав неймовірний кавер на «Teresa & Maria», - розповіли співачки, опублікувавши також кадри зустрічі.
Nemo у свою чергу зазначив, що йому було дуже приємно познайомитись з Alyona Alyona і Jerry Heil.
«Так приємно бачити підтримку і співпрацю, а не суперництво»,
«Які у нього високі ноти класні! І так легко наче їх бере», - коментують єврофани кавер на «Teresa & Maria» від Nemo.
Нагадаємо, відкриття Євробачення-2024 відбудеться 7 травня. Другий півфінал відбудеться 9 травня. Фінал Євробачення-2024 пройде 11 травня.
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