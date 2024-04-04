Букмекеры обновили свой прогноз относительно финала «Евровидения-2024», где Украину будут представлять певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.

Сначала Alyona Alyona и Jerry Heil возглавили рейтинговую таблицу букмекеров на Евровидении-2024, которое состоится в мае в шведском городе Мальме.

Однако затем ситуация начала стремительно меняться. В конце концов Alyona Alyona и Jerry Heil оказались на пятой строчке. Новым фаворитом стал певец из Швейцарии Nemo с треком The Code.

Впрочем, Alyona Alyona и Jerry Heil не теряют шансы снова оказаться среди лидеров. Согласно обновленному прогнозу букмекеров, певицы поднялись на четвертую строчку.

Фаворитом остается Nemo, на втором месте – Хорватия, а на третьем – Италия. Впрочем, разрыв между первой и четвертой позицией достаточно существенный. Вероятность победы Nemo по состоянию на 4 апреля – 20%. У Alyona Alyona и Jerry Heil – 9%. Хорватия имеет 15%, а Италия – 12%.

Отметим, что Alyona Alyona и Jerry Heil уже встретились с Nemo в Мадриде, который может стать победителем Евровидения-2024.

«Он записал невероятный кавер на «Teresa & Maria», – рассказали певицы, опубликовав также кадры встречи.

Nemo в свою очередь отметил, что ему было очень приятно познакомиться с Alyona Alyona и Jerry Heil.

«Так приятно видеть поддержку и сотрудничество, а не соперничество»,

«Какие у него высокие ноты классные! И так легко как их берет», - комментируют еврофаны кавер на «Teresa & Maria» от Nemo.

Напомним, открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. Второй полуфинал пройдет 9 мая. Финал "Евровидения-2024" пройдет 11 мая.

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