Сначала Alyona Alyona и Jerry Heil возглавили рейтинговую таблицу букмекеров на Евровидении-2024, которое состоится в мае в шведском городе Мальме.
Однако затем ситуация начала стремительно меняться. В конце концов Alyona Alyona и Jerry Heil оказались на пятой строчке. Новым фаворитом стал певец из Швейцарии Nemo с треком The Code.
Впрочем, Alyona Alyona и Jerry Heil не теряют шансы снова оказаться среди лидеров. Согласно обновленному прогнозу букмекеров, певицы поднялись на четвертую строчку.
Фаворитом остается Nemo, на втором месте – Хорватия, а на третьем – Италия. Впрочем, разрыв между первой и четвертой позицией достаточно существенный. Вероятность победы Nemo по состоянию на 4 апреля – 20%. У Alyona Alyona и Jerry Heil – 9%. Хорватия имеет 15%, а Италия – 12%.
Отметим, что Alyona Alyona и Jerry Heil уже встретились с Nemo в Мадриде, который может стать победителем Евровидения-2024.
«Он записал невероятный кавер на «Teresa & Maria», – рассказали певицы, опубликовав также кадры встречи.
Nemo в свою очередь отметил, что ему было очень приятно познакомиться с Alyona Alyona и Jerry Heil.
«Так приятно видеть поддержку и сотрудничество, а не соперничество»,
«Какие у него высокие ноты классные! И так легко как их берет», - комментируют еврофаны кавер на «Teresa & Maria» от Nemo.
Напомним, открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. Второй полуфинал пройдет 9 мая. Финал "Евровидения-2024" пройдет 11 мая.
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