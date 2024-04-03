Пристрасті навколо «Євробачення-2024» набирають обертів, у Alyona Alyona і Jerry Heil з’явився новий сильний суперник.

На «Євробаченні-2024», де Україну цього року представляють співачки Alyona Alyona і Jerry Heil, новий фаворит. Букмекери оновили прогноз на фінал і пророкують перемогу представнику Швейцарії - 24-річному співаку Немо Метлеру, більш відомий як Nemo.

Музикант грає на скрипці, фортепіано та барабанах, пише пісні не лише для себе, а й для інших артистів.

На "Євробаченні-2024" Nemo виступить з піснею The Code, яка розповідає про особистий пошук себе та власну ідентичність, а також про те, яку свободу дарує самосвідомість.

Коментуючи пісню Nemo, багато хто з єврофанів висловлюють впевненість в тому, що переможе на «Євробаченні-2024» саме він.

«Переможець»,

«Може виграти»,

«Немо переможець без сумнівів»,

«Він має перемогти»,

«Ця пісня викликає неймовірну залежність»,

«Ну, це переможець «Євробачення-2024».

Нагадаємо, що ще нещодавно Alyona Alyona і Jerry Heil, за прогнозами букмекерів, були фаворитками на "Євробаченні-2024". Українські співачки займали першу позицію у таблиці.

Але згодом все змінилося: Alyona Alyona і Jerry Heil спустилися на третю сходинку, а наразі вже вилетіли з топ-3. Тепер артистки знаходяться на п’ятому місці.

Попереду Швейцарія, Хорватія, Італія, Нідерланди.

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