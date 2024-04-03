Страсти вокруг «Евровидения-2024» набирают обороты, у Alyona Alyona и Jerry Heil появился новый сильный соперник.

На Евровидении-2024 , где Украину в этом году представляют певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, новый фаворит. Букмекеры обновили прогноз на финал и пророчат победу представителю Швейцарии – 24-летнему певцу Немо Метлеру, более известный как Nemo.

Музыкант играет на скрипке, фортепиано и барабанах, пишет песни не только для себя, но и для других артистов.

На "Евровидении-2024" Nemo выступит с песней The Code, рассказывающей о личном поиске себя и собственной идентичности, а также о том, какую свободу дарит самосознание.

Комментируя песню Nemo, многие еврофаны выражают уверенность в том, что победит на «Евровидении-2024» именно он.

«Победитель»,

«Может выиграть»,

«Немо победитель без сомнений»,

«Он должен победить»,

«Эта песня вызывает невероятную зависимость»,

«Ну, это победитель «Евровидения-2024» .

Напомним, что еще недавно Alyona Alyona и Jerry Heil, по прогнозам букмекеров, были фаворитками на "Евровидении-2024". Украинские певицы занимали первую позицию в таблице.

Но впоследствии все изменилось: Alyona Alyona и Jerry Heil спустились на третье место, а сейчас уже вылетели из топ-3. Теперь артистки находятся на пятом месте.

Впереди – Швейцария, Хорватия, Италия, Нидерланды.

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