Єврофани здійняли новий галас навколо співачок Alyona Alyona і Jerry Heil, які цього року представляють Україну на "Євробаченні-2024".

Наразі Alyona Alyona і Jerry Heil знаходяться в Мадриді, де виступили на першій євровечірці в рамках «Євробачення-2024».

«Повний зал став хором дів, співаючи TERESA&MARIA!», - поділилися своїми враженнями від вечірки Alyona Alyona і Jerry Heil.

Але, як виявилося, догодити прискіпливим українським єврофанам не так легко. Так, декому не сподобалися образи співачок на «Євробаченні-2024», зокрема зовнішній вигляд Alyona Alyona.

«Виступ класний, але в такому вбранні багато смс не збереш в Травні. Несмак»,

«Який жах»,

«Перевдягніть вже Альону в щось достойне, гарна ж дівчина!! Якісь чохли їй понашили, схожі взагалі на чоловічі національні грузинські плащі для довгої кінної дороги»,

«Неперевершені! Тільки що знову на фоні? Що зі вбранням? Сподіваюсь, ви та ваші команди над цим працюють. Вболіваю!»,

«Неймовірні. Але рілі, Альоні хотілось би шось більш жіночне в одязі, вона чарівна жінка»,

«Вуха задоволені а очі ображені . Що це за треш на фоні, і вдягніть вже нормально Альону», - пишуть користувачі соцмереж, коментуючи виступ Alyona Alyona і Jerry Heil.

Додамо, що тим часом в Україні обрали Нацжурі на Євробачення-2024. Опитування вже завершено.

Як повідомили в «Дія», понад 235+ тисяч українців проголосували за кандидатів у члени національного журі найбільшого пісенного конкурсу Європи.

Нагадаємо, півфінали «Євробчаення-2024» пройдуть 7 та 9 травня, фінал — 11 травня 2024 року. Швеція прийматиме конкурс усьоме, а місто Мальме — втретє.

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