Еврофаны подняли новую шумиху вокруг певиц Alyona Alyona и Jerry Heil, которые в этом году представляют Украину на "Евровидении-2024".

В настоящее время Alyona Alyona и Jerry Heil находятся в Мадриде, где выступили на первой евровечерке в рамках «Евровидения-2024».

«Полный зал стал хором дев, исполняя TERESA&MARIA!», - поделились своими впечатлениями от вечеринки Alyona Alyona и Jerry Heil.

Но, как оказалось, угодить придирчивым украинским еврофанам не так-то легко. Так, некоторым не понравились образы певиц на «Евровидении-2024», в частности, внешний вид Alyona Alyona.

«Выступление классное, но в таком наряде много смс не соберешь в мае. Безвкусица»,

«Какой ужас»,

«Переденьте Алену во что-то достойное, хорошая же девушка!! Какие-то чехлы ей понашили, похожие вообще на мужские национальные грузинские плащи для длинной конной дороги»,

«Неотразимы! Только что снова на фоне? Что с нарядами? Надеюсь, вы и ваши команды над этим работают. Болею!»,

«Невероятные. Но рили, Алене хотелось бы что-то более женственное в одежде, она очаровательная женщина»,

«Уши довольны, а глаза обижены. Что это за трэш на фоне, и наденьте уже нормально Алену» , - пишут пользователи соцсетей, комментируя выступление Alyona Alyona и Jerry Heil.

Добавим, что в это время в Украине выбрали Нацжуры на Евровидение-2024. Опрос уже завершен.

Как сообщили в «Дія», более 235 тысяч украинцев проголосовали за кандидатов в члены национального жюри крупнейшего песенного конкурса Европы.

Напомним, полуфиналы «Евровидения-2024» пройдут 7 и 9 мая, финал - 11 мая 2024 года. Швеция будет принимать конкурс в седьмой раз, а город Мальме — в третий раз.

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