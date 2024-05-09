Уже в эту субботу, 11 мая, украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса «Евровидение-2024».
Певицы с триумфом выступили в первом полуфинале и получили право выйти на сцену в финале «Евровидения-2024». Однако, как выяснилось, все могло пойти совсем по-другому сценарию.
После выступления Alyona Alyona рассказала об инциденте, о котором зрители "Евровидения-2024" даже не догадывались.
Дело в том, что перед выступлением украинского дуэта на сцене Евровидения-2024 выступал представитель Великобритании Олли Александер. Во время его пения в зале зажгли дымовые шашки.
Однако дым не успел полностью рассеяться после того, как его выступление окончилось. Петь дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil пришлось в задымленном зале.
«Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать», – призналась Alyona Alyona.
Певица также заверила, что их дуэт будет бороться за победу.
"Alyona Alyona зачитала просто в нереальных условиях", - добавила Jerry Heil.
Гранд-финал "Евровидения-2024" состоится в субботу, 11 мая. Сегодня, 9 мая, состоится второй полуфинал.
В Украине Евровидение-2024 в 22:00 начнет транслировать "Суспільне Культура", а комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко.
Впервые трансляции сопровождаются переводом на жестовой язык.
Последние новости Украины:
"Евровидение-2024": Alyona Alyona поставила всех на место после казуса на сцене.
У Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" новый соперник: "Это победитель".