Украинская певица Alyona Alyona рассказала о том, что едва не испортила ее выступление с Jerry Heil в полуфинале «Евровидение-2024».

Уже в эту субботу, 11 мая, украинский дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil будут бороться за победу в гранд-финале песенного конкурса «Евровидение-2024».

Певицы с триумфом выступили в первом полуфинале и получили право выйти на сцену в финале «Евровидения-2024». Однако, как выяснилось, все могло пойти совсем по-другому сценарию.

После выступления Alyona Alyona рассказала об инциденте, о котором зрители "Евровидения-2024" даже не догадывались.

Дело в том, что перед выступлением украинского дуэта на сцене Евровидения-2024 выступал представитель Великобритании Олли Александер. Во время его пения в зале зажгли дымовые шашки.

Однако дым не успел полностью рассеяться после того, как его выступление окончилось. Петь дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil пришлось в задымленном зале.

«Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать», – призналась Alyona Alyona.

Певица также заверила, что их дуэт будет бороться за победу.

"Alyona Alyona зачитала просто в нереальных условиях", - добавила Jerry Heil.

Гранд-финал "Евровидения-2024" состоится в субботу, 11 мая. Сегодня, 9 мая, состоится второй полуфинал.

В Украине Евровидение-2024 в 22:00 начнет транслировать "Суспільне Культура", а комментировать шоу будет Тимур Мирошниченко.

Впервые трансляции сопровождаются переводом на жестовой язык.

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