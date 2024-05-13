Співачка Jerry Heil, яка разом з Alyona Alyona представляла Україну на «Євробаченні-2024» звернулася до всіх, хто слідкував за їхнім виступом.

Співачка Jerry Heil повідомила, що насправді означало відео, де над нею палають «феєрверки».

Артистка опублікувала відео виступу і кадри, що були відзняті над українськими населеними пунктами, що знаходяться під вогнем ворога.

«Як ви думаєте, що це? Комети? Феєрверк?», - звернулася Jerry Heil до підписників на свою сторінку в Інстаграм.

У коментарях відповіли, як іноземні глядачі «Євробачення-2024», так і українці:

«Фосфорна бомба, я француженка, але тут усі знають, що це таке. Ви не самотні, мої люди тут підтримують вас»,

«Я одразу подумала, що це фосфорні ракети чи як їх правильно називають ... Жах просто»,

«Ті хто живе в Україні знають що це, на жаль, європейці цього не зрозуміли, напевно...»,

«Я впевнена, що у більшість українців пішли сльози на цьому моменті»,

«Скільки дивилася, стільки і плакала»,

«Ми зрозуміли, тві виступ був приголомшливим. З любов’ю, з Литви»,

«Біль»,

«Це біль України, наслідок клятої війни. Дай Бог скорішої перемоги».

Зазначимо, що все, що відбувалось на сцені «Євробачення-2024» під час виступу Alyona Alyona та Jerry Heil було відсилкою до сьогодення України. У тому числі костюми співачок, слова пісні, графіка, хореографія.

«За референс для мого костюма ми брали зображення архангела Михаїла. Ми дивилися його вбрання, ми читали про те, що він транслює. Ми дуже багато перебрали різного контенту для того, щоб зупинитися саме на цьому образі та символі», - розповідала раніше Jerry Heil.

Кажучи про свій костюм, Alyona Alyona розповідала, що вфн має кілька шарів і це для того, щоб показати, що життя жінки зараз важке, тернисте, сповнене випробувань, коли тебе рально б'ють, штовхають, палять і ти на своїх плечах маєш нести купу шарів всього на світі.

«Але ти стаєш та йдеш. Береш в руки меча та йдеш боротися», - зазначала Alyona Alyona.

«Євробачення-2024», як відомо, виграли Nemo зі Швейцарії.

Дует співачок від України alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria зайняв третє місце.

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