Певица Jerry Heil, которая вместе с Alyona Alyona представляла Украину на «Евровидении-2024», обратилась ко всем, кто следил за их выступлением.

Певица Jerry Heil сообщила, что на самом деле означало видео, где над ней пылают "фейерверки".

Артистка опубликовала видео выступления и кадры, что были отсняты над украинскими населенными пунктами, находящимися под огнем врага.

Как вы думаете, что это? Кометы? Фейерверк?», - обратилась Jerry Heil к подписчикам на свою страницу в Инстаграм.

В комментариях ответили как иностранные зрители «Евровидения-2024», так и украинцы:

«Фосфорная бомба, я француженка, но все знают, что это такое. Вы не одиноки, мои люди здесь поддерживают вас»,

«Я сразу подумала, что это фосфорные ракеты или как их правильно называют… Ужас просто»,

«Те, кто живет в Украине, знают что это, к сожалению, европейцы этого не поняли, наверное...»,

«Я уверена, что у большинства украинцев пошли слезы на этом моменте»,

«Сколько смотрела, столько и плакала»,

«Мы поняли, твое выступление было потрясающим. С любовью, из Литвы»,

"Боль",

«Это боль Украины, следствие проклятой войны. Дай Бог скорейшей победы» .

Отметим, что все, что происходило на сцене «Евровидения-2024», во время выступления Alyona Alyona и Jerry Heil было отсылкой к настоящему Украине. В том числе костюмы певиц, слова песни, графика, хореография.

«За референс для моего костюма мы брали изображение архангела Михаила. Мы смотрели его наряды, мы читали о том, что он транслирует. Мы очень многое перебрали разного контента для того, чтобы остановиться именно на этом образе и символе», - рассказывала ранее Jerry Heil.

Говоря о своем костюме, Alyona Alyona рассказывала, что у него есть несколько слоев и это для того, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас тяжелая, тернистая, полная испытаний, когда тебя рально бьют, толкают, выжигают и ты на своих плечах должен нести кучу слоев всего на свете.

«Но ты становишься и идешь. Берешь в руки меч и идешь бороться», - отмечала Alyona.

"Евровидение-2024", как известно, выиграли Nemo из Швейцарии.

Дуэт певиц от Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria занял третье место.

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