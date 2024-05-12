Українська співачка і авторка пісень Jerry Heil, яка цьогоріч представила Україну на Євробаченні, розповіла про свої спостереження щодо ставлення американців до українських громадян.

Артистка зазначає, що зіткнулася з не дуже хорошим ставленням майже одразу, коли потрапила до США.

"Прямо одразу, коли я знайшла собі квартиру, я зіштовхнулася з неприязню до українців. Але не скажу, що це прямо неприязнь. Просто людина, в якої я мала жити в один момент десь зникла, і мені довелося шукати нове житло", - говорить вона.

Згодом співачка почула кілька дивних міфів про Україну, які поширюються серед американців.

"Потім, коли я знайшла друге житло, там працювали виключно американці. І мені менеджер сказав, що чув, що Україна це дуже прорасистська країна. Сказав, що у них показували по новинах, що ми спочатку випускаємо за кордон білих жінок, а потім чорних. Я, звісно ж, тако ніде не бачила й не чула, і для мене це було дико", - поділилася Jerry Heil.

Окрім того, співачка зазначає, що американський народ наразі може допомагати Україні лише закликаючи до цього владу. А от просити у них грошей для нас - це поганий тон.

"Щодо війни, то я дізналася, що американців не можна просити задонатити для нас. Для них це уже моветон. Краще попросити надіслати email в Уряд або міське управління і сказати, що вони підтримують Україну, щоб влада розуміла, що Україні і далі потрібно допомагати", - каже артистка.

Зрештою, співачка відмічає, що в Америці вже втомилися від постійної допомоги українців.

"Дехто за кордоном каже про те, що вони вже втомились, що їхні держави і уряди, зокрема в тих самих Штатах, нам допомагають, адже там величезні податки йдуть на це", - додає вона.

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