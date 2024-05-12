Украинская певица и автор песен Jerry Heil, которая в этом году представила Украину на Евровидении, рассказала о своих наблюдениях по отношению к американцам к украинским гражданам.

Артистка отмечает, что столкнулась с не очень хорошим отношением почти сразу, когда попала в США.

"Прямо сразу, когда я нашла себе квартиру, я столкнулась с неприязнью к украинцам. Но не скажу, что это прямо неприязнь. Просто человек, у которого я должна была жить в один момент где-то исчезла, и мне пришлось искать новое жилье", - говорит. она.

Впоследствии певица услышала несколько странных мифов об Украине, распространяющихся среди американцев.

"Потом, когда я нашла второе жилье, там работали исключительно американцы. И мне менеджер сказал, что слышал, что Украина это очень прорасистская страна. Сказал, что у них показывали по новостям, что мы сначала выпускаем за границу белых женщин, а затем черных" . Я, конечно же, так нигде не видела и не слышала, и для меня это было дико", - поделилась Jerry Heil.

Кроме того, певица отмечает, что американский народ пока может помогать Украине только призывая к этому власть. А вот просить у них денег для нас – это плохой тон.

"Что касается войны, то я узнала, что американцев нельзя просить задонатить для нас. Для них это уже моветон. Лучше попросить отправить email в Правительство или городское управление и сказать, что они поддерживают Украину, чтобы власть понимала, что Украине и дальше нужно помогать ", – говорит артистка.

В конце концов певица отмечает, что в Америке уже устали от постоянной помощи украинцев.

"Некоторые за рубежом говорят о том, что они уже устали, что их государства и правительства, в том числе в тех же Штатах, нам помогают, ведь там огромные налоги идут на это", - добавляет она.

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