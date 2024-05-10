Букмекери оновили свій прогноз щодо переможця «Євробачення-2024» і місця, на якому після гранд-фіналу можуть опинитися українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil.

Український дует Alyona Alyona & Jerry Heil не тільки змогли потрапити у фінал «Євробачення», а й побити рекорд.

З 2003 року Україна вже 18 разів потрапляла до фіналу Євробачення і таким чином вона стала єдиною країною, яка постійно опинялася у фінал.

Тобто, Україна має статус єдиної країни, яка незмінно бере участь у фіналі «Євробачення».

Однак ситуація стосовно Alyona Alyona & Jerry Heil на «Євробаченні-2024» дещо погіршилася. Українські співачки втратили місце в топ-3 в рейтингу букмекерів.

Alyona Alyona & Jerry Heil з третього місця знову опинилися на четвертому. Ймовірність їхньої перемоги оцінюється всього у 6%.

Після першого і другого пів-фіналу «Євробачення-2024» букмекери пророкують перемогу представнику Хорватії Baby Lasagna. Тепер його шанси на перемогу – 40%.

На другому місці опинилася представниця Ізраїлю Eden Golan – в неї 17%. Представнику Швейцарії Nemo прогнозують третє місце - в нього 13% на перемогу.

Загалом 11 травня у гранд-фіналі «Євробачення-2024» на сцену вийдуть 26 представників різних країн.

Alyona Alyona & Jerry Heil виступатимуть другими.

На офіціній сторінці «Євробачення-2024» в Інстаграм вже з’явився повний перелік виступів.

Нагадаємо, що раніше Alyona Alyona & Jerry Heil розповіли про неприємності на сцені "Євробачення-2024".

Українським співачкам довелось виступати у диму, який залишився після того, як у залі запалили димові шашки.

«Було неочікувано, що в залі палили димові шашки. І було дуже складно дихати», - зізнавалася Alyona Alyona.

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