Букмекеры обновили свой прогноз по поводу победителя «Евровидения-2024» и места, на котором после гранд-финала могут оказаться украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.

Украинский дуэт Alyona Alyona & Jerry Heil не только смогли попасть в финал "Евровидения", но и побить рекорд.

С 2003 года Украина уже 18 раз попадала в финал Евровидения и таким образом стала единственной страной, которая постоянно оказывалась в финал.

То есть, Украина имеет статус единой страны, которая неизменно участвует в финале «Евровидения».

Однако ситуация по Alyona Alyona & Jerry Heil на «Евровидении-2024» несколько ухудшилась. Украинские певицы лишились места в топ-3 в рейтинге букмекеров.

Alyona Alyona & Jerry Heil с третьего места снова оказались на четвертом. Вероятность их победы оценивается всего в 6%.

После первого и второго полуфинала «Евровидения-2024» букмекеры пророчат победу представителю Хорватии Baby Lasagna. Теперь его шансы на победу – 40%.

На втором месте оказалась представительница Израиля Eden Golan – у нее 17%. Представителю Швейцарии Nemo прогнозируют третье место – у него 13% на победу.

Всего 11 мая в гранд-финале "Евровидения-2024" на сцену выйдут 26 представителей разных стран.

Alyona Alyona & Jerry Heil выступят вторыми.

На официальной странице «Евровидения-2024» в Инстаграме уже появился полный перечень выступлений.

Напомним, что ранее Alyona Alyona & Jerry Heil рассказали о неприятностях на сцене "Евровидения-2024".

Украинским певицам пришлось выступать в дыму, оставшемся после того, как в зале зажгли дымовые шашки.

«Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать», – признавалась Alyona Alyona.

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