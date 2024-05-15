Украинская певица Alyona Alyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на «Евровидении-2024», рассказала об инциденте с организаторами конкурса.

Как оказалось, организатор "Евровидения-2024" оштрафовал делегацию из Украины. Причиной наказания стали футболки.

«Появиться в футболках FREE AZOVSTAL DEFENDERS было очень опасной и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду и, если на ней была надпись, просили снять ее или заклеивали надписи черным скотчем…», - рассказала Alyona Alyona.

По словам певицы, сложности начались еще на этапе создания распечатки логотипа на футболке. Полиграфии в Мальме либо не работали, либо отказывались делать принт. К счастью, договориться все же удалось.

«Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогли пройти с ними в гринрум», - сообщила Alyona Alyona.

По словам артистки, они знали, что когда будут показывать повторы выступлений всех артистов, будут показывать и саму делегацию.

«Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось», – подчеркнула Alyona Alyona.

Однако наказания избежать не удалось. Организаторы "Евровидения-2024" оштрафовали украинцев.

«Отбились просто финансовым штрафом», – рассказала Alyona Alyona.

В комментариях украинцы благодарят Alyona Alyona и Jerry Heil за рискованную акцию и признаются, что даже не догадывались, что правила на Евровидении-2024 такие строгие.

«Невероятно! Я даже вообразить не могла что просто одеть футболки с важным призывом может быть так рискованно на Евровидении…»,

«Рисковать – побеждать»,

"Не думала, что это настолько сложно там" .

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