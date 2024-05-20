Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская сообщила украинцам о новой большой потере.

Ольга Сумская на своей странице в Инстаграм опубликовала информацию о трагической гибели подполкновника Дениса Василюка.

Он был первым заместителем командира авиационной эскадрильи 831 бригады тактической авиации.

Пилотом истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. С начала полномасштабного вторжения Денис Василюк совершил десятки боевых вылетов, является полным кавалером ордена «За мужество».

"Светлая память герою!", - говорится в сообщении.

По словам друзей и коллег Дениса Василюка, он любил свою родину, жизнь, свою службу и украинское небо.

«Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека», — говорят о нем коллеги из 831 бригады тактической авиации.

Позже актриса Ольга Сумская опубликовала также в своем Инстаграм страшные кадры, отснятые на Харьковщине после ракетного удара.

«Харьковщина сегодня… Господи…», - прокомментировала Сумская фото и видео с места атаки, жертвами которой стали мирные украинцы.

Ранее Ольга Сумская сообщила, что ее сердце рвется на части от видео, снятого во время эвакуации из Волчанска.

«Эвакуация из Волчанска …Рвёт сердце на куски… Поклон вам, наши военные, дорогие волонтеры за спасение людей и животных… Божьей защиты вам, родные!», - написала Ольга Сумская.

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