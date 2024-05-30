Оля Полякова розповіла своїм слушателям про традицію, яка є в неї і в її команди. За словами артистки, вони перед концертом у гримерці співають улюблені треки.

Дехто з шанувальників співачки висловили компліменти на її адресу, зазначивши, що люблять і слухають багато її композицій. А дехто нагадав Поляковій про повернення грошей за концерт.

«Коли поверните гроші за концерт у Харкові? Два рази переносили, вже прошло більше восьми місяців...хіба це не шахрайство?», - поскаржилася слухачка.

Жінці порекомендували звернутися до тієї компанії, де були куплені квитки. Однак, як виявилося, жінка вже намагалася повернути гроші і там.

«Вони кажуть, що на повернення квитків не дали добро...то чекайте нові дати концерту! Вже два раза подія не відбулась, а гроші не повертають», - розповіла власниця квитків.

Ще одна жінка повідомила, що в неї така ж ситуація з квитками на «Жіночий квартал»:

«Квитки купили ще перед початком повномасштабного вторгнення».

На даний момент скарги стосовно грошей за білети Ольга Полякова залишила без коментарів.

Зазначимо, що, раніше, коли Полякова повідомила про перенесення дати концерту у Харкові з вересня на лютий, це також викликало хвилю гніву зі сторони її шанувальників, які почали вимагати повернути гроші. Судячи з усього, ситуація залишилася невирішеною.

«Перший раз таке бачу! Я купила самі дорогі квитки! Звідки я знаю, що буде через пів року? Чому не повертають кошти? Звичайно, це дуже схоже на шахрайство!»,

«Бажали нашим дітям зробити приємне , порадувати у ці складні часи , придбали квітки і тут шахрайство!»,

Також люди скаржились, що сервіси, де куплялись квитки, відмовляються повертати гроші:

«Ми вже намагалися.Сервіси відмовляються повертати гроші тому що концерт не відмінений,а перенесений!»,

«Не повертають! Ми зверталися! Просто жах якийсь, кинули людей і ще не соромно тут сидіти відгавкуватися!».

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