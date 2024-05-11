Співачка Оля Полякова зізналася, що раніше українські артисти могли стати зірками в Україні лише після того, як стануть зірками на росії.

Українська співачка Оля Полякова була однією з перших вітчизняних артистів, які перестали виступати на рф. Співачка зізналась, що у неї був контракт з російськими продюсерами, але вона зробила свій вибір на користь України. Детальніше про цей період життя вона розповіла у інтерв'ю для Слави Дьоміна.

Співачка зізналась, що раніше українськи артисти могли стати зірками в Україні, тільки після того, як стануть зірками на рф. Вона також їздити до рф, щоб побудувати вдалу кар'єру, але все змінилось у 2015 році.

"Доки ми там не станемо зірками, то тут ми нікому були не потрібні. Це дуже поганий період українскього музичного бізнесу та кінобізнесу. Я відмовилась від кар'єри на рф ще на початку 2015 року. Я перервала всі стосунки там та перестала туди їздити. У мене був контракт в рф з величезним музичним лейблом. За рік я могла вже стати зіркою там. У 2016 році я була б взагалі повсюди", - згадує Оля Полякова.

Співачка згадала, що коли почалася війна у 2014 році, вона мала контракт в рф та була ведучою нагородження премії МУЗтв. Але мала проукраїнську позицію та постійно вступала в конфлікти з росіянами, що їм не подобалось. Одного разу навіть побилася з оператором.

"Мені тоді здавалось, що з ними можна говорити і їх можна переконати. Це неправда. Коли я це зрозуміла, то почала розуміти, що голову в плечі втягувати не буду, їздити через Білорусь в Москву, ховатися за кепочкою я не буду. Я хочу відкрито говорити, що думаю і бути чесною. Це було складне рішення, адже в Україні я була ніким, а там у мене все розкручувалось", - додала Оля Полякова.

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