Певица Оля Полякова призналась, что раньше украинские артисты могли стать звездами в Украине только после того, как станут звездами на россии.

Украинская певица Оля Полякова была одним из первых отечественных артистов, переставших выступать в россии. Певица призналась, что у нее был контракт с российскими продюсерами, но сделала свой выбор в пользу Украины. Детальнее об этом периоде жизни она рассказала в интервью для Славы Демина.

Певица призналась, что раньше украинские артисты могли стать звездами в Украине только после того, как станут звездами на россии. Она также ездит в рф, чтобы построить удачную карьеру, но все изменилось в 2015 году.

"Пока мы там не станем звездами, то здесь мы никому были не нужны. Это очень плохой период украинского музыкального бизнеса и кинобизнеса. Я отказалась от карьеры в россии еще в начале 2015 года. Я прервала все отношения там и перестала туда ездить". У меня был контракт в россии с огромным музыкальным лейблом. За год я могла уже стать звездой там.

Певица вспомнила, что когда началась война в 2014 году, она имела контракт в россии и была ведущей награждения премии МУЗтв. Но имела проукраинскую позицию и постоянно вступала в конфликты с россиянами, что им не нравилось. Однажды даже подралась с оператором.

"Мне тогда казалось, что с ними можно говорить и их можно убедить. Это неправда. Когда я это поняла, начала понимать, что голову в плечи втягивать не буду, ездить через Беларусь в Москву, прятаться за кепочкой я не буду. Я хочу открыто говорить, что думаю, и буду честной. Это было сложное решение, ведь в Украине я была никем, а там у меня все раскручивалось", - добавила Оля Полякова.

Последние новости Украины:

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 сделал заявление.

У Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" новый соперник: "Это победитель".

Положение Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" ухудшилось: подробности.