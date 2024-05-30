Оля Полякова рассказала своим слушателям о традиции, которая есть у нее и у ее команды. По словам артистки, они перед концертом в гримерке поют любимые треки.

Некоторые из поклонников певицы выразили комплименты в ее адрес, отметив, что любят и слушают многие ее композиции. А некоторые напомнили Поляковой о возвращении денег за концерт.

«Когда вернете деньги за концерт в Харькове? Два раза переносили, уже прошло больше восьми месяцев... разве это не мошенничество?», - пожаловалась слушательница.

Женщине порекомендовали обратиться в ту компанию, где были куплены билеты. Однако, как выяснилось, женщина уже пыталась вернуть деньги и там.

«Они говорят, что на возвращение билетов не дали добро...то ждите новые даты концерта! Уже два раза событие не произошло, а деньги не возвращают», - рассказала владелица билетов.

Еще одна женщина сообщила, что у нее такая же ситуация с билетами на Женский квартал.

«Билеты купили еще перед началом полномасштабного вторжения».

На данный момент жалобы относительно денег за билеты Ольга Полякова оставила без комментариев.

Отметим, что, когда Полякова сообщила о переносе даты концерта в Харькове с сентября на февраль, это также вызвало волну гнева со стороны ее поклонников, которые потребовали вернуть деньги. Судя по всему, ситуация осталась нерешенной.

"Первый раз такое вижу! Я купила самые дорогие билеты! Откуда я знаю, что будет через полгода? Почему не возвращают деньги? Конечно, это очень похоже на мошенничество!»,

«Желали нашим детям сделать приятное, порадовать в эти сложные времена, приобрели билеты и тут мошенничество!»,

Также люди жаловались, что сервисы, где покупались билеты, отказываются возвращать деньги:

«Мы уже пытались. Сервисы отказываются возвращать деньги потому что концерт не отменен, а перенесен!»,

«Не возвращают! Мы обращались! Просто ужас какой-то, кинули людей и еще не стыдно здесь сидеть отгавкиваться!» .

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