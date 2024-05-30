Настоящая драка мам произошла в новом выпуске 7 сезона шоу «Супермама», пишет Politeka.net.

Отметим, что героинями этого сезона стали четыре мамы из Ивано-Франковска, у каждой из которых есть свой подход к воспитанию детей.

Во время съемок шоу мамы сходили к друг другу в гости и смогли оценить соперниц в категориях - самореализация, хозяйственность и воспитание детей.

Драка на шоу "Супермама".

Однако то, что случилось потом не смогли предусмотреть даже сотрудники шоу, находившиеся в тот момент на съемочной площадке «Супермама». Свои разногласия относительно воспитания детей две участницы шоу решили выяснить кулаками.

"Давайте я буду сама решать, как воспитывать своих детей", - заявила одна из мам, услышав критику в свой адрес.

В частности, девушку заподозрили, что она поднимает руку на своего ребенка.

«Была видна агрессия к ее трехлетнему ребенку. И вообще мне ее принцип воспитания очень не понравился», - отметила мама и участница шоу Оля.

В результате, споры дошли до драки – сцепившись, две мамы даже упали на пол.

Третья мама попыталась разнять дерущихся: «Девочки, перестаньте!».

Драка на шоу "Супермама".

Разнимать девушек также бросилась съемочная группа. Произошедшее шокировало не только их, но и зрителей. Теперь драку на шоу «Супермама» сравнивают с поединками Усика.

«Усик и Фьюри отдыхают»,

«Карина очень достойно отразила удар. Не растерялась! Я против насилия, но ЗА самооборону. А вот съемочная группа долго ждала, чтобы вмешаться»,

Драка на шоу "Супермама".

«Диана перепутала программу Супермама и "От пацанки до панянки". Жаль ее деток, пусть растут здоровыми»,

«С самого начала было видно, как Диана всем ужасно завидует. Но ведь никто из участниц не виноват, что у нее не очень удачно сложилась жизнь»,

«Наконец-то это произошло! Подрались супермамы это хорошо, лучше чем беззащитных детей бить» , - комментируют кадры драки зрители шоу «Супермама».

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