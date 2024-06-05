Оля Полякова решила не сдерживать эмоций после очередной порции хейта и публично ответить, пишет Politeka.net.

Артистка опубликовала на своей странице оскорбительный комментарий от пользовательницы Сети. Женщина написала Оле Поляковой, что она не понимает поведения артистки.

«В стране война, а вы отдыхаете так, словно все супер и ничего нет», - написала женщина Поляковой, комментируя кадры с концерта певицы.

Оля Полякова не смогла пройти мимо таких обвинений.

Певица сообщила, что у нее семь концертов в неделю в залах, где нет света. Выступления сопровождаются «беганием» в бомбоубежища. Кроме того, ее жизнь сейчас – это тысячи километров по разбитым дорогам, работа в прифронтовых городах с рисками, обеспечение работой сотен людей, оплата налогов и помощь армии.

«Отдыхаю? Люди, что с вами не так ли? При этом сидят такие как раз за границей и п…т», — эмоционально ответила Полякова.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что в прошлом ездила только по большим городам, где есть большие залы.

"Но сейчас очень много регионов в войне, много музыкальных театров разрушено, поэтому я еду даже в маленькие городки - такие, в которые Оля Полякова никогда не приезжала, но сейчас я приеду", - говорила Полякова.

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