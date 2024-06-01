Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська прокоментувала скандал, який вибухнув навколо актора, продюсера і телеведучого Юрія Горбунова.

Ольга Сумська висловилася щодо галасу, який здійнявся навколо відомого шоумена Юрія Горбунова. Причиною скандалу стало бажання Горбунова зняти розважальний серіал «СМТ Інгулець» за 33 млн. грн із держбюджету.

На думку Сумської, причиною хейту на адресу Горбунова стало те, що «люди згорьовані».

«Вони сьогодні не готові сприймати цей розважальний формат», - висловилася Сумська подкасті Разміка Погосяна same RAZMIK.

Сьогодні, каже Ольга Сумська, зовсім інше сприйняття.

«Люди дуже різко реагують на будь-який розважальний контент. Дуже різко. Вони відстежують, що, хто і скільки витрат. Сьогодні все можна прозоро відслідкувати. І люди потім виносять це на загал. У соцмережах починається вибух", - підкреслила Сумська.

На її думку, повинен бути і розважальний контент і той, що сьогодні на часі.

«По відношенню до наших військових. Де ми маємо звеличувати їх, яг героїв, які сьогодні боронять нашу рідну Україну. Звісно, що сьогодні це передусім», - висловилася Ольга Сумська.

За словами акторки, контент має бути різножанровим, томущо «ми не можемо зупинитися тільки на розважальному».

«Місія телебачення сьогдні – звеличення історій про військових», - впевнена Ольга Сумська, додавши, що вона і її колеги збирають гроші на допомогу і все необхідне для воїнів ЗСУ.

В першу чергу Сумська вважає себе волонтером, «а потім вже все інше».

Нагадаємо, що після скандалу Юрій Горбунов відмовився від державного фінансування, але не відмовився вд ідеї зняти серіал.

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