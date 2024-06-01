Известная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская прокомментировала скандал, разразившийся вокруг актера, продюсера и телеведущего Юрия Горбунова.

Ольга Сумская высказалась насчет шума, поднявшегося вокруг известного шоумена Юрия Горбунова. Причиной скандала стало желание Горбунова снять развлекательный сериал "СМТ Ингулец" за 33 млн. грн. из госбюджета.

По мнению Сумской, причиной хейта в адрес Горбунова стало то, что «люди скорбят».

«Они сегодня не готовы воспринимать этот развлекательный формат», - высказалась Сумская подкасть Размика Погосяна same RAZMIK .

Сегодня, говорит Ольга Сумская, совсем другое восприятие.

«Люди очень резко реагируют на любой развлекательный контент. Очень резко. Они отслеживают, что, кто и сколько растрат. Сегодня все можно прозрачно отследить. И люди потом выносят это на всеобщее обозрение. В соцсетях начинается взрыв", – подчеркнула Сумская.

По ее мнению, должен быть и развлекательный контент и тот, что сегодня актуален.

«По отношению к нашим военным. Где мы должны превозносить их, как героев, которые сегодня защищают нашу родную Украину. Конечно, сегодня это прежде всего», - высказалась Ольга Сумская.

По словам актрисы, контент при этом должен быть разножанровым, потому что «мы не можем остановиться только на развлекательном».

«Миссия телевидения сегодня – восхваление историй о военных», - уверена Ольга Сумская, добавив, что она и ее коллеги собирают деньги на помощь и все необходимое для воинов ВСУ.

В первую очередь Сумская считает себя волонтером, "а потом уже все остальное".

Напомним, что после скандала Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования, но не отказался от идеи снять сериал.

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