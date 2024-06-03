Український шоумен Потап, який виїхав з України вже під час повномасштабного вторгнення, вирішив поділитися своїми спостереженнями щодо українців.

Після чергового скандалу навколо свого імені Потап вирішив знову нагадати про себе. На цей раз шоумен висловився щодо українців, які за кордоном «почали формувати окрему нішу».

Потап похвалився, що за останній час він подолав тисячі миль.

«Робочі візити та постійна робота на студіях в США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Колумбії, Варшава та Лондон, робота над відеопродакшеном у Софії та Португалії», - розповів Потап.

І, за словами шоумена, він помітив одну важливу річ - українські представники шоубізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг.

«По-перше, українці, створюють попит на наших артистів. По-друге, європейська музична спільнота, яка стала дотичною до української, оцінила наш професіоналізм і талант, креативність і вміння в будь-яких умовах показати найвищий результат», - висловив свою думку Потап.

Шоумен підкреслив, що для українців немає нічого неможливого.

Нагадаємо, що в квітні Потап виступив у клубі в Німеччині, де постійно виступають росіяни. Артист розвавжав публіку російськомовними піснями з репертуару гуртів "Потап и Настя", "Время и Стекло" та MOZGI.

Підкреслимо, що концерт Потапа також був у форматі Ukrainian/Russian Party. І це в той час, коли інші українські артисти переклали свої російськомовні треки і відмовляються від російської.

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