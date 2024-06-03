Выехавший из Украины уже во время полномасштабного вторжения украинский шоумен Потап решил поделиться своими наблюдениями относительно украинцев.

После очередного скандала вокруг своего имени Потап решил снова напомнить о себе. В этот раз шоумен высказался относительно украинцев, которые за границей «начали формировать отдельную нишу».

Потап похвастался, что за последнее время он преодолел тысячи миль.

"Рабочие визиты и постоянная работа на студиях в США, Нидерландах, Испании, Германии и Колумбии, Варшава и Лондон, работа над видеопродакшеном в Софии и Португалии", - рассказал Потап.

И, по словам шоумена, он заметил одну важную вещь – украинские представители шоубизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений.

«Во-первых, украинцы создают спрос на наших артистов. Во-вторых, европейское музыкальное сообщество, которое стало причастным к украинскому, оценило наш профессионализм и талант, креативность и умение в любых условиях показать самый высокий результат», - выразил свое мнение Потап.

Шоумен подчеркнул, что для украинцев нет ничего невозможного.

Напомним, что в апреле Потап выступил в клубе в Германии, где постоянно выступают россияне. Артист развлекал публику русскоязычными песнями из репертуара групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и MOZGI.

Подчеркнем, что концерт Потапа был также в формате Ukrainian/Russian Party. И это в то время, когда другие украинские артисты перевели свои русскоязычные треки и отказываются от русского.

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