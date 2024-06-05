Прогнозний курс, "записаний" урядом у бюджеті-2024, складає 40,7 грн/долар – тобто, запас ще є, а готівковий курс вже перевищував значення офіційного.

Курс долара в Україні перевалив за позначку 40 гривень, як у офіційному, так і у готівковому обміні в банках та обмінниках. Це сталося внаслідок валютної лібералізації, яку Національний банк впровадив у початковому травні, що збільшило попит на іноземну валюту. Про це розповіли в Центрі економічної стратегії (ЦЕС).

Однак експерти не виключають, що курс може невдовзі стабілізуватися або навіть знизитися. Тому, сподіваючись на швидке збагачення через купівлю валюти, варто обдумати свої дії.

Центр економічної стратегії (ЦЕС) висвітлив ситуацію, що склалася, наголошуючи, що впровадження валютної лібералізації призвело до збільшення попиту на ринку. Тепер підприємства можуть вільно імпортувати послуги та сплачувати відсотки за кредитами, отриманими в іноземців.

Незважаючи на це, Національний банк продовжує втримуватися приблизно на однаковому рівні валютних інтервенцій на міжбанківському ринку, не виходячи за рівень близько 2 мільярдів доларів щомісяця.

"До того ж, є багато зацікавлених сторін в тому, щоб гривня слабшала: від Мінфіну, яке хочуть отримувати більше гривні від зовнішньої допомоги у валюті; до експортерів, які хочуть отримувати більше прибутків від продажу", – пояснили аналітики.

Аналітики наголосили, що Національний банк зараз прагне зберігати свою незалежність від зазначених впливів, спрямовуючи зусилля на мінімізацію валютних коливань, які можуть негативно вплинути на громадян.

Вони зауважили, що виплата відсотків за кредитами – це тимчасове явище, тому можлива стабілізація або навіть зниження курсу. Проте в Центрі економічної стратегії (ЦЕС) визнали, що після цього настане третя фаза валютної лібералізації, що дозволить іноземним власникам виводити дивіденди. Вони також зауважили, що торговельний баланс країни залишається негативним через російську агресію, але це компенсується міжнародною допомогою.

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