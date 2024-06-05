Прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар – то есть запас еще есть, а наличный курс уже превышал значение официального.

Курс доллара в Украине перевалил за отметку 40 гривен, как в официальном, так и наличном обмене в банках и обменниках. Это произошло вследствие валютной либерализации, которую Национальный банк ввел в первоначальном мае, что увеличило спрос на иностранную валюту. Об этом рассказали в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Однако эксперты не исключают, что курс может скоро стабилизироваться или даже снизиться. Поэтому, надеясь на скорейшее обогащение из-за покупки валюты, стоит обдумать свои действия.

Центр экономической стратегии (ЦЭС) осветил сложившуюся ситуацию, отмечая, что внедрение валютной либерализации привело к увеличению спроса на рынке. Теперь предприятия могут свободно импортировать услуги и платить проценты по кредитам, полученным у иностранцев.

Несмотря на это Национальный банк продолжает удерживаться примерно на одинаковом уровне валютных интервенций на межбанковском рынке, не выходя за уровень около 2 миллиардов долларов ежемесячно.

"К тому же есть много заинтересованных сторон в том, чтобы гривня ослабевала: от Минфина, которое хотят получать больше гривны от внешней помощи в валюте; до экспортеров, которые хотят получать больше доходов от продаж", - пояснили аналитики.

Аналитики подчеркнули, что Национальный банк сейчас стремится сохранять свою независимость от указанных влияний, направляя усилия на минимизацию валютных колебаний, которые могут негативно отразиться на гражданах.

Они отметили, что выплата процентов по кредиту – это временное явление, поэтому возможна стабилизация или даже снижение курса. Однако в Центре экономической стратегии (ЦЭС) признали, что после этого наступит третья фаза валютной либерализации, что позволит иностранным владельцам выводить дивиденды. Они также отметили, что торговый баланс страны остается отрицательным из-за российской агрессии, но это компенсируется международной помощью.

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