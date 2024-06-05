В Україні, крім підключення нічного тарифу на електроенергію, є й інші способи скоротити витрати на струм. Наприклад, використання енергоощадних приладів дасть змогу скоротити споживання до 40%. Фонд енергоефективності дав пораду, як економити на світлі.

Фонд енергоефективності поділився порадами щодо зменшення витрат електроенергії, серед яких:

Використовуйте енергоощадні лампи. Це може зменшити споживання електроенергії на освітлення до 15%.

Вимикайте світло там, де воно не потрібне.

Не залишайте електроприлади в режимі очікування, оскільки це може споживати до 15% електроенергії.

Використовуйте енергоощадну побутову техніку та обирайте економний режим роботи, що дозволить заощадити до 40% енергії.

Перевірте електропроводку та, за потреби, здійсніть заміну старої проводки, оскільки застаріла електропроводка може призводити до збільшеного споживання електроенергії.

Мінімізуйте використання електрики в загальних приміщеннях будинку, вимикаючи світло за можливості та встановлюючи світильники з датчиками руху.

Встановлення двозонного лічильника може стати дієвим методом заощадження та навіть компенсації зростання тарифів. Лічильник коштує близько 2 тис. грн. Якщо ви за місяць споживаєте 200 кВт*год і зможете перенести на нічний період половину споживання, щомісячна економія – 432 грн. Лічильник повністю окупиться за 6 місяців.

Нагадаємо, що українці отримали попередження про можливі тривалі відключення електроенергії, які можуть тривати до 10 годин. Підвищення тарифу на електроенергію не гарантує цілодобового постачання світла, тому населенню рекомендують бути готовими до значних відключень.

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