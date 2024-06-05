В Украине кроме подключения ночного тарифа на электроэнергию есть и другие способы сократить расходы на ток. Например, использование энергосберегающих приборов позволит сократить потребление до 40%. Фонд энергоэффективности дал совет , как экономить на свете.

Фонд энергоэффективности поделился советами по уменьшению расхода электроэнергии, среди которых:

Используйте энергосберегающие лампы. Это может снизить потребление электроэнергии на освещение до 15%.

Выключайте свет там, где он не нужен.

Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания, поскольку это может потреблять до 15% электроэнергии.

Используйте энергосберегающую бытовую технику и выбирайте экономичный режим работы, что позволит сэкономить до 40% энергии.

Проверьте электропроводку и, при необходимости, произведите замену старой проводки, поскольку устаревшая электропроводка может привести к увеличенному потреблению электроэнергии.

Минимизировать использование электричества в общих помещениях дома, выключая свет по возможности и устанавливая светильники с датчиками движения.

Установка двухзонного счетчика может стать действенным методом сбережения и даже компенсации роста тарифов. Счетчик стоит около 2 тыс. грн. Если вы в месяц потребляете 200 кВт*ч и сможете перенести на ночной период половину потребления, ежемесячная экономия – 432 грн. Счетчик полностью окупится через 6 месяцев.

Напомним, что украинцы получили предупреждение о возможных длительных отключениях электроэнергии, которые могут длиться до 10 часов. Повышение тарифа на электроэнергию не гарантирует круглосуточные поставки света, поэтому населению рекомендуют быть готовыми к значительным отключениям.

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