Мобільний оператор «Київстар» звернувся до всіх абонентів із важливою заявою, яка стосується вимушених обмежень – чого не варто робити і до яких проблем ще варто готуватися.

В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили всіх абонентів про наслідки довготривалих і масштабних відключень електроенергії.

«Нам потрібно буде встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій автономним живленням», - наголосили в «Київстар».

Допомогти уникнути цього можуть безпосередньо абоненти.

«Ми закликаємо вас зважено користуватись послугами зв’язку під час блекаутів та берегти мережу», - звернулися у «Київстар» до своїх абонентів.

В компанії розробили коротку інструкцію, як саме необхідно діяти і від чого слід відмовитись.

Абонентам «Київстар» пояснили, що під час блекаутів можна телефонувати, писати SMS-повідомлення в месенджерах, завантажувати фільми та серіали заздалегідь на Київстар ТБ.

Також можна користуватися послугою «Національний роумінг».

А от від відеодзвінків, завантаження «важкіх» файлів та перегляду фільмів за допомогою мобільного інтернету слід відмовитись.

Коментуючи ці обмеження, деякі абоненти зазначили, що найголовніше, щоб залишався мобільний зв’язок і можливість зв’язатися з рідними.

«Коли йдуть відключення світла під час роботи то на жаль, не завжди виходить дотримуватись цих правил. У вільний не робочий час то звісно стараюсь обмежуватись»,

«Так воно і без інструкції зроуміло, що під час блекатів не треба сильно в телефонах і ноутах сидіти. Головне, аби подзвонити була можливість, все добре чи ні»,

«Завжди так роблю й нічого страшного не бачу в цьому. Пару годин можу й з обмежаннями посидіти».

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