В телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили всіх абонентів про наслідки довготривалих і масштабних відключень електроенергії.
«Нам потрібно буде встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій автономним живленням», - наголосили в «Київстар».
Допомогти уникнути цього можуть безпосередньо абоненти.
«Ми закликаємо вас зважено користуватись послугами зв’язку під час блекаутів та берегти мережу», - звернулися у «Київстар» до своїх абонентів.
В компанії розробили коротку інструкцію, як саме необхідно діяти і від чого слід відмовитись.
Абонентам «Київстар» пояснили, що під час блекаутів можна телефонувати, писати SMS-повідомлення в месенджерах, завантажувати фільми та серіали заздалегідь на Київстар ТБ.
Також можна користуватися послугою «Національний роумінг».
А от від відеодзвінків, завантаження «важкіх» файлів та перегляду фільмів за допомогою мобільного інтернету слід відмовитись.
Коментуючи ці обмеження, деякі абоненти зазначили, що найголовніше, щоб залишався мобільний зв’язок і можливість зв’язатися з рідними.
«Коли йдуть відключення світла під час роботи то на жаль, не завжди виходить дотримуватись цих правил. У вільний не робочий час то звісно стараюсь обмежуватись»,
«Так воно і без інструкції зроуміло, що під час блекатів не треба сильно в телефонах і ноутах сидіти. Головне, аби подзвонити була можливість, все добре чи ні»,
«Завжди так роблю й нічого страшного не бачу в цьому. Пару годин можу й з обмежаннями посидіти».
Останні новини України:
Може зникати зв'язок: "Lifecell" розкрив абонентам неприємну правду.
"Київстар" зробив нову заяву на тлі відключень світла.
Оператор "Vodafone" готується до важливих змін: стосується всіх абонентів.