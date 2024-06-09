В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили всех абонентов о последствиях долгосрочных и масштабных отключений электроэнергии.
«Нам нужно будет устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием», – подчеркнули в «Киевстаре».
Помочь избежать этого могут непосредственно абоненты.
«Мы призываем вас взвешенно пользоваться услугами связи во время блекаутов и беречь сеть», - обратились в «Киевстар» к своим абонентам.
В компании разработали краткую инструкцию, как необходимо действовать и от чего следует отказаться.
Абонентам «Киевстар» объяснили, что во время блекаутов можно звонить по телефону, писать SMS-сообщения в мессенджерах, загружать фильмы и сериалы заранее на Киевстар ТВ.
Также можно воспользоваться услугой «Национальный роуминг».
А вот от видеозвонков, загрузки тяжелых файлов и просмотра фильмов с помощью мобильного интернета следует отказаться.
Комментируя эти ограничения, некоторые абоненты отметили, что самое главное, чтобы оставалась мобильная связь и возможность связаться с родными.
«Когда идут отключения света во время работы, то, к сожалению, не всегда получается соблюдать эти правила. В свободное не рабочее время это, конечно, стараюсь ограничиваться»,
«Так оно и без инструкции поняло, что во время блекатов не нужно сильно в телефонах и ноутах сидеть. Главное, чтобы позвонить была возможность, все хорошо или нет»,
«Всегда так поступаю и ничего страшного не вижу в этом. Пару часов могу и с ограничениями посидеть» .
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