Мобильный оператор «Киевстар» обратился ко всем абонентам с важным заявлением, которое касается вынужденных ограничений – чего не стоит делать и к каким проблемам еще следует готовиться.

В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили всех абонентов о последствиях долгосрочных и масштабных отключений электроэнергии.

«Нам нужно будет устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием», – подчеркнули в «Киевстаре».

Помочь избежать этого могут непосредственно абоненты.

«Мы призываем вас взвешенно пользоваться услугами связи во время блекаутов и беречь сеть», - обратились в «Киевстар» к своим абонентам.

В компании разработали краткую инструкцию, как необходимо действовать и от чего следует отказаться.

Абонентам «Киевстар» объяснили, что во время блекаутов можно звонить по телефону, писать SMS-сообщения в мессенджерах, загружать фильмы и сериалы заранее на Киевстар ТВ.

Также можно воспользоваться услугой «Национальный роуминг».

А вот от видеозвонков, загрузки тяжелых файлов и просмотра фильмов с помощью мобильного интернета следует отказаться.

Комментируя эти ограничения, некоторые абоненты отметили, что самое главное, чтобы оставалась мобильная связь и возможность связаться с родными.

«Когда идут отключения света во время работы, то, к сожалению, не всегда получается соблюдать эти правила. В свободное не рабочее время это, конечно, стараюсь ограничиваться»,

«Так оно и без инструкции поняло, что во время блекатов не нужно сильно в телефонах и ноутах сидеть. Главное, чтобы позвонить была возможность, все хорошо или нет»,

«Всегда так поступаю и ничего страшного не вижу в этом. Пару часов могу и с ограничениями посидеть» .

Последние новости Украины:

Может исчезать связь: Lifecell раскрыл абонентам неприятную правду.

"Киевстар" сделал новое заявление на фоне отключения света.

Оператор Vodafone готовится к важным изменениям: касается всех абонентов.