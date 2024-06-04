Різноманітна грошова допомога виплачується українцям, що опинились в складних умовах через розв'язану росією війну. Міжнародна організація надає грошову допомогу деяким категоріям українців. Стало відомо, куди звернутись, щоб отримати грошову допомогу.

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Так, грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців в Україні на покриття оренди житла можуть отримати внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Рівному.

Грошова допомога на оплату оренди житла протягом пів року надається громадянам зі статусом ВПО, зареєстрованих у місті Рівному. Допомогу можуть отримати вразливі категорії громадян або тимчасово непрацездатні. зроби хороший рерайт цього тексту Це можуть бути переселенці, які:

  • вже орендують житло;
  • знаходяться у місцях компактного проживання ВПО, але хочуть покращити житлові умови.

Для реєстрації на отримання допомоги слід звернутися до Центру інтеграції у місті Рівному за адресою: вул. Словацького, 3А.

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Нагадаємо також, що Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн.

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