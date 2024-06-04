Разнообразная денежная помощь выплачивается украинцам, оказавшимся в сложных условиях из-за развязанной россией войны. Международная организация оказывает денежную помощь некоторым категориям украинцев. Стало известно, куда обратиться, чтобы получить пособие.
Так, денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев в Украине на покрытие аренды жилья могут получить внутриперемещенные лица, зарегистрированные в Ровно.
Денежная помощь на оплату аренды жилья в течение полугода предоставляется гражданам со статусом ВПЛ, зарегистрированных в городе Ровно. Помощь могут получить уязвимые категории граждан или временно нетрудоспособные. сделай хороший рерайт этого текста Это могут быть переселенцы, которые:
- уже арендуют жилье;
- находятся в местах компактного проживания ВПЛ, но хотят улучшить жилищные условия.
Для регистрации на получение помощи следует обратиться в Центр интеграции в Ровно по адресу: ул. Словацкого, 3А.
Напомним также, что Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) увеличило выплаты украинцам, пострадавшим в результате военных действий с целью помочь им удовлетворить неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены.
Уязвимые слои населения будут получать 3600 грн для каждого члена домохозяйства, вместо ранее выплачиваемых 2200 грн.
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